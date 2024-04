Calciomercato Milan, novità sul futuro dei big: svelata la STRATEGIA per l’estate

Calciomercato Milan, novità sul futuro dei big presenti in rosa: svelata la STRATEGIA del club per l’estate

L’ad del Milan Giorgio Furlani è intervenuto al programma Supertele di DAZN per parlare, tra le altre cose, anche della possibile cessione di un big dell’attuale rosa.

POSSIBILE CESSIONE – «Noi non abbiamo di fare delle cessioni per rientrare da perdite, quindi essendo in attivo in partenza abbiamo la possibilità di investire. Non abbiamo questa necessità: Rafa Mike e Theo sono giocatori del Milan, hanno contratti lunghi e sono contenti di rimanere al Milan».

LE PAROLE DI GIORGIO FURLANI A DAZN