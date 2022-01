Calciomercato Milan, non solo Botman: gli altri nomi in difesa

La dirigenza rossonera ha una lista di alternative, nel caso in cui l’affare con il Lille non dovesse andare in porto

Sven Botman, giovane centrale del Lille, è il grande obiettivo in difesa della campagna invernale del calciomercato del Milan. La dirigenza rossonera, però, non vuole farsi trovare impreparata e ha una lista di alternative, nel caso in cui la trattativa non dovesse andare in porto.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, nelle mire degli uomini di mercato rossoneri ci sarebbero anche Abdou Diallo del Paris Saint-Germain e Attila Szalai del Fenerbahce.