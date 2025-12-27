Calciomercato Milan, pesante indiscrezione su Nkunku! Duello turco per il francese e grossa cifra sul piatto

Calciomercato Milan, il futuro di Nkunku potrebbe essere in Turchia: duello in corso tra Fenerbahce e Galatasaray. La situazione

Il futuro di Christopher Nkunku sembra allontanarsi definitivamente da Milanello dopo soli sei mesi dal suo arrivo. Come riportato da Repubblica, l’attaccante francese è finito sulla lista dei partenti a causa di un rendimento al di sotto delle aspettative nel sistema di gioco di Massimiliano Allegri. Nonostante l’investimento estivo da circa 37-38 milioni di euro, il Milan ha fissato il prezzo per la cessione a 35 milioni per evitare una minusvalenza pesante.

Calciomercato Milan, la Turchia chiama Nkunku: il duello Galatasaray-Fenerbahçe

Mentre club di Premier League e la stessa Juventus (che ha ipotizzato uno scambio, magari coinvolgendo Gatti o profili graditi a Tare) hanno effettuato dei sondaggi, la pista più concreta porta a Istanbul:

Fenerbahçe in pole: Il club guidato turco sarebbe in vantaggio. I turchi sono gli unici al momento disposti a pareggiare la richiesta economica del Milan con “soldi veri” e un progetto tecnico centrale per il francese.

Il club guidato turco sarebbe in vantaggio. I turchi sono gli unici al momento disposti a pareggiare la richiesta economica del Milan con “soldi veri” e un progetto tecnico centrale per il francese. Galatasaray alla finestra: Anche i campioni in carica della Süper Lig seguono con attenzione la situazione, pronti a inserirsi qualora la trattativa con il Fenerbahçe dovesse subire rallentamenti.

Scenario 2026: Zirkzee come erede?

La possibile uscita di Nkunku libererebbe spazio salariale e un posto in lista per i grandi obiettivi del 2026.