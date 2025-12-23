Calciomercato
Calciomercato Milan, svolta Nkunku! Pesante indizio sul futuro del francese, Tare chiaro con l’agente
Calciomercato Milan, importante indiscrezione sul futuro di Nkunku: nessuna partenza a gennaio, il francese resterà almeno fino a giugno
Le voci che volevano Christopher Nkunku lontano da Milano già nella sessione invernale vengono bruscamente smentite. Nonostante un avvio di stagione complicato e l’ombra di Gabriel Jesus che aleggia su Milanello, l’attaccante francese resterà alla corte di Massimiliano Allegri. A fare chiarezza è l’insider di mercato Sacha Tavolieri (SkySportCH), che definisce “infondate” le indiscrezioni su una sua possibile partenza immediata.
Calciomercato Milan: avanti insieme con Nkunku (almeno) fino a giugno
Secondo le informazioni raccolte dal giornalista, il club rossonero non ha intenzione di privarsi del classe 1997 appena sei mesi dopo aver investito circa 37 milioni di euro (più bonus) per strapparlo al Chelsea.
- Voci infondate: I rumors che suggerivano un prestito semestrale, magari per far spazio a un nuovo innesto brasiliano, non trovano riscontri nelle stanze di Via Aldo Rossi.
- Fiducia a tempo: Il giocatore rimarrà a Milano almeno fino alla prossima estate. Saranno i prossimi sei mesi a determinare se Nkunku potrà davvero diventare il pilastro dell’attacco rossonero o se si valuteranno nuove strade nel mercato del 2026.
La strategia di Allegri: recupero forzato
Con l’arrivo ufficiale di Niclas Füllkrug, Allegri ha ora il “centravanti di peso” che cercava per sostituire l’infortunato Gimenez. Questo permetterà a Nkunku di agire con meno pressione nel suo ruolo naturale di seconda punta o trequartista, cercando di ritrovare quel feeling con il gol (finora solo 1 in 14 presenze tra tutte le competizioni) che lo aveva reso una stella in Bundesliga. La permanenza del francese garantisce a Tare di non dover rivoluzionare ulteriormente il reparto offensivo in piena corsa scudetto.