Calciomercato Milan, riflessioni in corso su Nkunku: cessione possibile a queste condizioni. Ultime

Calciomercato Milan, il club rossonero sta valutando il futuro dell’attaccante francese dopo il grande investimento estivo: addio possibile

Un fulmine a ciel sereno squarcia il clima natalizio in casa rossonera. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il futuro di Christopher Nkunku al Milan sarebbe diventato improvvisamente incerto. Nonostante il grande investimento estivo, la dirigenza non sarebbe soddisfatta del rendimento offerto finora dall’ex Chelsea, aprendo a scenari di addio già a gennaio o nella prossima sessione estiva.

Calciomercato Milan, i numeri di un investimento pesante

L’operazione che ha portato Nkunku a vestire la maglia del Diavolo è stata una delle più onerose dell’ultima gestione:

Il costo del cartellino: Il Milan ha versato nelle casse del Chelsea 37 milioni di euro come base fissa, a cui vanno aggiunti 5 milioni di bonus .

Il Milan ha versato nelle casse del Chelsea come base fissa, a cui vanno aggiunti . L’ingaggio: Il calciatore percepisce uno stipendio netto da 5 milioni di euro all’anno , una cifra che lo pone tra i più pagati della rosa guidata da Massimiliano Allegri .

Il calciatore percepisce uno stipendio netto da , una cifra che lo pone tra i più pagati della rosa guidata da . Il rendimento: Le prestazioni altalenanti e qualche acciacco fisico hanno impedito al francese di incidere come ci si aspettava, finendo spesso ai margini delle rotazioni titolari in favore di un attacco più fisico ed efficace.

Strategia di uscita

La posizione del club è chiara: Nkunku non è ufficialmente sul mercato, ma la società è pronta a valutare una cessione a titolo definitivo qualora arrivasse un’offerta congrua, capace di evitare una minusvalenza a bilancio. Liberare lo slot e lo stipendio del francese permetterebbe a Igli Tare di avere maggiore margine di manovra per i prossimi colpi, mantenendo sempre vivo il grande obiettivo per il 2026: la suggestione Dusan Vlahovic a parametro zero.