Calciomercato
Calciomercato Milan, caso Nkunku: francese già in vendita? Con la cessione del francese c’è uno scenario preciso in casa rossonera
Il mercato del Milan potrebbe vivere un colpo di scena inaspettato nel reparto offensivo. Dopo l’investimento estivo da circa 37 milioni di euro più bonus per prelevarlo dal Chelsea, il futuro di Christopher Nkunku in rossonero non è più così solido. Secondo quanto riferito da Demicheli a Sky Sport, la dirigenza starebbe riflettendo sulla posizione del francese, arrivato con grandi aspettative ma frenato da un inserimento tattico complesso nello scacchiere di Allegri.
Calciomercato Milan, lo scenario: cessione o prestito per Nkunku?
La situazione di Nkunku è monitorata con attenzione, ma le vie d’uscita non sono semplici:
- Difficoltà di cessione: Trovare un acquirente pronto a investire a titolo definitivo su una cifra vicina a quella sborsata dal Milan in estate appare complicato nel mercato di riparazione. Per questo, l’ipotesi di un prestito potrebbe diventare una soluzione concreta per permettere al giocatore di ritrovare smalto altrove.
- Ipotesi Arabia: Nelle ultime ore sono filtrate indiscrezioni su un possibile interesse della Saudi Pro League, che non avrebbe problemi a coprire l’ingaggio da 5 milioni di euro del calciatore, ma al momento non ci sono offerte ufficiali sul tavolo.
Nuovi investimenti in attacco
L’eventuale uscita (anche temporanea) di Nkunku cambierebbe le strategie di Igli Tare. Con Niclas Füllkrug ormai in arrivo per dare fisicità, il Milan potrebbe decidere di compiere un secondo investimento nel reparto avanzato:
- Profilo cercato: Si punterebbe a un attaccante più dinamico, capace di agire sia da punta che da esterno, per non lasciare Allegri scoperto numericamente.
- Il nodo Gabriel Jesus: Il nome del brasiliano dell’Arsenal resta sullo sfondo, offerto nuovamente ai rossoneri, ma l’operazione dipenderebbe proprio dalla risoluzione del “rebus” Nkunku.