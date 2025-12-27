Calciomercato
Calciomercato Milan, rispunta Nicolas Jackson per l’attacco: assist del Chelsea a Tare. Cosa può succedere
Calciomercato Milan, per l’attacco in vista di gennaio rispunta anche Nicolas Jackson: il Chelsea può prestarlo ai rossoneri
Il mercato rossonero si accende con un nome che sembrava ormai archiviato: Nicolas Jackson. Secondo quanto rivelato da Alessandro Jacobone, i primi contatti tra Igli Tare e l’agente dell’attaccante risalgono al 1° dicembre, ma quella che era nata come una semplice chiacchierata esplorativa sta assumendo contorni più definiti nelle ultime ore.
Calciomercato Milan, il paradosso Bayern e lo scenario “Chelsea”
La situazione di Jackson è una delle più intricate del panorama europeo:
- Fallimento in Baviera: Trasferitosi al Bayern Monaco in prestito oneroso (15 mln) con diritto di riscatto a cifre record, il senegalese non ha convinto. Il mancato raggiungimento delle presenze necessarie per l’obbligo di riscatto e l’insoddisfazione del club tedesco spingono per un ritorno anticipato a Londra.
- Ritorno indesiderato: Nessuna delle parti (giocatore e club inglese) desidera una permanenza allo Stamford Bridge. Jackson, blindato fino al 2033, è considerato un esubero di lusso dal Chelsea, che ora apre a “prestiti di comodo” per non svalutare ulteriormente l’asset.
Milan e Juve alla finestra
L’opportunità di un prestito ha riattivato l’interesse delle big italiane:
- Strategia Milan: Il rapporto consolidato tra la dirigenza rossonera e quella del Chelsea potrebbe favorire un’operazione simile a quella che portò Tomori a Milano. Tare vede in Jackson l’alternativa ideale a Santiago Gimenez, fornendo ad Allegri quel centravanti fisico e tecnico capace di svariare su tutto il fronte offensivo.
- L’inserimento della Juventus: Il profilo è stato riproposto anche ai bianconeri, che già in estate lo avevano valutato come piano B a Kolo Muani. Un duello di mercato che potrebbe infiammare il 2026.