Calciomercato Milan: il Napoli rifonda e pensa a un obiettivo rossonero. Possibile concorrenza per l’attaccante

Il Napoli pensa già al futuro e con la certezza della Champions League potrebbe essere una rifondazione da parte di Giuntoli. L’obiettivo è rinforzare e ringiovanire la rosa per renderla più competitiva.

Osimhen resta in dubbio e a fronte di un’offerta superiore ai 100 milioni difficile che il Napoli decida di trattenerlo. In avanti le alternative sono diverse. Negli ultimi giorni è uscita la voce di Barak, destinato a lasciare Verona in estate. Come attaccanti Giuntoli valuta sia Scamacca che Simeone. L’ariete del Sassuolo potrebbe essere il colpo giovane per l’attacco, ma attenzione alla concorrenza di Inter e Milan. Più alla portata Simeone, che ah trovato una certa continuità in stagione. Più lontano dalle idee azzurre invece è Haller (pure lui accostato ai rossoneri), anche se la sua esperienza internazionale potrebbe portare sicuramente qualche beneficio in più. Lo riporta il Corriere dello Sport.