Calciomercato Milan, un club di Serie A piomba su Vranckx

Calciomercato Milan, il Napoli si sarebbe inserito nella trattativa tra Milan e Wolfsburg per l’acquisto di Vranckx

Potrebbe complicarsi la permanenza di Aster Vranckx nel calciomercato Milan. Come riferito da TMW infatti, il Napoli avrebbe allacciato i primi contatti con il Wolfsburg cercando di capire come inserirsi tra il club tedesco e i rossoneri. Il belga infatti piace molto a Spalletti e Giuntoli proprio per questo avrebbe assicurato al Wolfsburg il versamento dei 12 milioni di euro che il Diavolo ha fissato in estate come riscatto.

Dal canto suo Maldini vorrebbe acquistare il classe 2002 o con un sconto oppure allungando di un altro anno il prestito. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore.