Musah Milan: c’è distanza con il Valencia, ecco le cifre! L’offerta dei rossoneri non rispecchia la volontà del club spagnolo

Il calciomercato Milan non è finito. I rossoneri, guidati da Stefano Pioli in campo e nelle strategie di mercato, cercano ancora un centrocampo e il nome in pole è quello di Yunus Musah del Valencia.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il giocatore freme per andare in direzione Pioli. C’è però ancora distanza sulle cifre: i rossoneri hanno offerto 13 milioni più bonus, mentre il Valencia vuole di più.