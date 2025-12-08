Calciomercato Milan, Tare prepara il doppio colpo in Serie A? Osservatori rossoneri in azione, ci sono questi due profili nel mirino

Calciomercato Milan, osservatori in azione: il Diavolo studia le mosse per blindare il futuro della retroguardia. Nel mirino Muharemovic e Idzes

Il calciomercato del Milan è una macchina che non si ferma mai, lavorando costantemente sotto traccia per individuare i tasselli giusti da inserire nel mosaico rossonero. Proprio in quest’ottica, un osservatore del club è stato segnalato sabato pomeriggio sulle tribune del Mapei Stadium, teatro della sfida di campionato tra Sassuolo e Fiorentina. La presenza dello scout non è passata inosservata e, secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, la missione aveva obiettivi ben precisi: monitorare la crescita e le prestazioni di due difensori centrali che si stanno mettendo in luce in Serie A.

Calciomercato Milan, Muharemovic e Idzes nel mirino

I nomi finiti sul taccuino della dirigenza di via Aldo Rossi sono quelli di Tarik Muharemovic e Jay Idzes. Il Milan, da sempre attento alla linea verde e ai profili in grado di abbinare fisicità a buone doti tecniche, sta valutando con estrema attenzione le opportunità per puntellare il reparto arretrato. Geoffrey Moncada e il suo team di scouting sanno bene che anticipare la concorrenza è fondamentale, specialmente quando si tratta di giocatori che stanno dimostrando continuità di rendimento nel massimo campionato italiano. La partita tra i neroverdi e i viola ha rappresentato dunque il palcoscenico ideale per una valutazione dal vivo, fondamentale per capire non solo le doti tecniche, ma anche la personalità e la tenuta mentale dei due atleti in un contesto competitivo.

L’interesse per Muharemovic e Idzes conferma la volontà della società di investire su difensori moderni, capaci di difendere a campo aperto ma anche di partecipare alla costruzione della manovra, caratteristiche ormai imprescindibili per il gioco del Milan. Non si tratta ancora di una trattativa chiusa, ma questo blitz al Mapei è un segnale inequivocabile: il Diavolo ha acceso i fari e sta studiando le mosse per il futuro, con l’obiettivo di consegnare allo staff tecnico rinforzi mirati e di prospettiva. Resta ora da attendere le prossime settimane per capire se questa semplice, ma significativa, missione di scouting si trasformerà in un affondo concreto durante le prossime sessioni di mercato.