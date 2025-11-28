Calciomercato Milan, Moncada lo ha osservato da vicino: può essere un obiettivo. Grande concorrenza

Calciomercato Milan – Geoffrey Moncada ha osservato da vicino l’obiettivo. Apra concorrenza per il giocatore di Serie A

Il futuro del calciomercato italiano si preannuncia incandescente e una delle prossime battaglie si consumerà sull’asse Milano-Verona. Il Milan, infatti, ha messo nel mirino un promettente elemento della squadra scaligera, ossia Giovane, con il chiaro intento di rinforzare la rosa con prospetti di alta qualità.

Osservazione Diretta a San Siro

L’interesse dei rossoneri è stato certificato dalla presenza in tribuna di Geoffrey Moncada, il responsabile dell’area scouting e direttore tecnico del Diavolo, in occasione della recente partita contro il Milan stesso. L’osservazione live di Moncada, il dirigente francese noto per la sua abilità nello scovare talenti in giro per l’Europa, dimostra la serietà con cui il club sta valutando l’acquisto.

Visionare il calciatore direttamente contro la propria squadra è una prassi che permette di valutare non solo le qualità tecniche e atletiche, ma anche la personalità e la tenuta mentale del giocatore sotto pressione, misurandone immediatamente il potenziale impatto in un ambiente di alto livello.

Un Gioiello da 20 Milioni e la Concorrenza Aumenta

Il talento del Verona ha ovviamente attirato le attenzioni dei principali top club del panorama europeo e, in particolare, delle dirette rivali in Italia. Secondo le indiscrezioni raccolte da TuttoMercatoWeb, anche l’Inter, l’altra grande potenza calcistica di Milano, e diverse altre società di primo piano hanno inserito il nome del giovane nei propri target.

Questa concorrenza alza inevitabilmente il costo del cartellino. La valutazione attuale del giocatore si aggira intorno ai 20 milioni di euro, una cifra significativa che riflette sia il suo potenziale che la domanda del mercato. Per il club meneghino, assicurarsi il cartellino del promettente calciatore richiederà non solo una cospicua offerta economica, ma anche una mossa d’anticipo e una strategia di convincimento che superi le offerte delle altre pretendenti.