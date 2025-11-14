Calciomercato Milan, intrigo Modric: futuro ancora in rossonero? Da cosa dipenderà la scelta del centrocampista croato. La famiglia...

Calciomercato Milan, da risolvere ancora l’intrigo relativo al futuro di Luka Modric: decisione solo in primavera, condizione e famiglia decisivi

L’impatto di Luka Modrić al Milan ha superato ogni aspettativa. La sua infinita classe lo ha imposto immediatamente come leader per la squadra di Massimiliano Allegri, che non rinuncia mai alla sua qualità e intelligenza calcistica.

I numeri parlano chiaro: Modrić ha giocato 11 partite su 11 da titolare in campionato, per un totale di 965 minuti disputati su 990 disponibili (solo 25 minuti saltati in tutta la Serie A), conditi da un gol e due assist.

Calciomercato Milan, il futuro e l’opzione fino al 2027

Il croato ha un contratto firmato fino al 30 giugno 2026 e, nonostante i suoi 40 anni, si può già ragionare su un futuro più lungo. L’eventuale prolungamento sarà deciso dallo stesso Modrić in primavera, anche in vista del Mondiale a cui vuole partecipare la prossima estate.

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’opzione di prolungamento per un altro anno, fino al 2027, è interamente a carico del calciatore. Modrić stesso ha voluto chiedere questa clausola per decidere in autonomia.

Fattori Decisivi E Tentazioni Arabe

La scelta finale dipenderà dalla condizione fisica e dall’integrazione della sua famiglia a Milano, che si sta trovando ottimamente.

Modrić resta concentrato sul Milan, ma l’attenzione è alta: Moretto riporta che diversi club del Qatar e della Saudi Pro League stanno già chiedendo informazioni per l’ex Real Madrid, pronti a tentarlo con offerte faraoniche.