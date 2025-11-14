Ancelotti esalta Modric: «livello altissimo». Sul derby tra Milan e Inter, invece, non ha dubbi: le sue parole

Ancelotti, intervistato a La Gazzetta dello Sport, ha parlato così del Milan di Allegri e del tanto atteso derby contro l’Inter

Carlo Ancelotti, ora ct del Brasile, ha parlato così del Milan, del momento che vivono i rossoneri di Massimiliano Allegri e del sempre più vicino derby con l’Inter. Ma non solo, poiché l’ex tecnico del Diavolo ha espresso la sua opinione sulle prestazioni di Luka Modric, centrocampista allenato ai tempi del Real Madrid. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport.

Sul Milan: «Il Milan sta facendo bene approfittando di un grande vantaggio, il fatto di non giocare in Europa, e della praticità di Allegri, Max ha semplificato ciò che tanti cercano di complicare. Non ci vuole molto».

Su Modric: «Sono contentissimo che stia rimanendo su livelli altissimi, e la cosa per me non è assolutamente sorprendente. Sapevo che avrebbe fatto bene perché ha l’obiettivo del Mondiale, gioca una volta a settimana e l’anno scorso nel mio Madrid è stato l’unico giocatore che non ha saltato un solo allenamento».

Sull’età di Modric: «Non scherziamo, rimane a un livello altissimo, è ancora uno dei migliori centrocampisti che ci sono in circolazione. Ho letto che si parla di un altro anno di contratto, può farlo senza problemi».

Sul derby con l’Inter: «Equilibrato come la Serie A. L’Inter ha mantenuto la stessa struttura e Chivu sta seguendo la linea di Inzaghi. L’Inter è una squadra molto solida, come il Milan. Per questo mi aspetto una partita bloccata. In più l’Inter è la squadra più europea che abbiamo:sta facendo benissimo in Champions dove ha vinto tutte le partite e viene dalle due finali in tre anni. Mantiene il suo livello con grande continuità, Marotta è veramente un dirigente capace e ha fatto un grande lavoro».