Calciomercato Milan, parte la missione Muharemovic: Tare sfida le altre big della Serie A con una suggestione sullo sfondo

Calciomercato Milan, fari puntati sul Mapei Stadium: osservatori al lavoro per accontentare Allegri. Muharemovic nel mirino

L’urgenza è dettata dal campo e dalle precise richieste dell’area tecnica: a gennaio Max Allegri ha assoluto bisogno di un rinforzo di spessore per puntellare la difesa e la dirigenza rossonera ha già attivato i propri radar. Come evidenzia l’edizione odierna di Tuttosport, che dedica un titolo esplicito alla vicenda («Anche il Milan segue Muharemovic»), il club di via Aldo Rossi ha compiuto un passo concreto inviando un proprio osservatore sugli spalti del Mapei Stadium. L’occasione propizia è stata la sfida di sabato pomeriggio tra Sassuolo e Fiorentina, il palcoscenico ideale per valutare da vicino e in un contesto competitivo la crescita di Tarik Muharemovic. Il centrale difensivo bosniaco, un classe 2003 che sta trovando continuità, è finito nel mirino del Diavolo che cerca profili giovani ma pronti per il salto di qualità.

Calciomercato Milan, parte la missione Muharemovic

Tuttavia, il taccuino degli scout rossoneri non si è limitato a registrare i movimenti del solo Muharemovic. Nelle retrovie della squadra allenata da Fabio Grosso, infatti, c’è un altro nome che il Milan non ha mai smesso di monitorare con attenzione: Jay Idzes. Il difensore indonesiano non è una novità per gli uomini mercato del Diavolo, che lo avevano inserito nella loro lista gradimento già dallo scorso marzo, quando militava ancora nel Venezia. La sua prestazione è stata vagliata attentamente, confermando che la pista rimane assolutamente viva. Sullo sfondo, a colorare i sogni dei tifosi più nostalgici, aleggia sempre il nome leggendario di Thiago Silva; tuttavia, come specifica il quotidiano torinese, al momento il ritorno del brasiliano resta catalogato rigorosamente alla voce suggestioni, mentre la concretezza del mercato invernale sembra portare dritti verso i gioielli della difesa neroverde.