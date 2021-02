Calciomercato Milan, Milenkovic ha preso una decisione

Nikola Milenkovic ha preso una decisione definitiva riguardo al proprio futuro: Rocco Commisso si arrende, andrà via

Secondo quanto filtra dall’ambiente fiorentino sembra ormai giunto al capolinea l’avventura di Nikola Milenkovic in Viola. Il centrale serbo, in scadenza nel giugno 2022, ha deciso di non rinnovare e lascerà a prezzo di saldo in estate.

Il Milan, principale indiziato all’acquisto la scorsa estate, sembra aver attualmente frenato lasciando la pole al Manchester United che avrebbe già iniziato primi contatti con l’entourage del giocatore.