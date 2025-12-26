Calciomercato Milan, il grande sogno per l’estate è Milenkovic! Dialoghi già partiti e ok di Allegri. Ultime

Calciomercato Milan, grandi manovre in difesa: il preferito di Allegri e della dirigenza rossonera è Nikola Milenkovic. Ultime

Il Milan inizia a gettare le basi per la difesa del 2026 e il nome che mette d’accordo tutte le anime di Milanello è quello di Nikola Milenković. Il centrale serbo, oggi colonna del Nottingham Forest, è diventato l’obiettivo numero uno di Igli Tare e Massimiliano Allegri, convinti che il suo profilo sia l’incastro perfetto per completare il pacchetto arretrato rossonero. Lo riporta OneFootball.

Calciomercato Milan, Milenkovic il partner ideale per Pavlović

Allegri, che già ai tempi della Juventus aveva seguito Milenković con estremo interesse, ha un piano tattico chiaro per il futuro:

Coppia di fisicità: Il tecnico livornese vuole affiancare Milenković a Strahinja Pavlović , creando una diga tutta serba caratterizzata da forza atletica e centimetri.

Il tecnico livornese vuole affiancare Milenković a , creando una diga tutta serba caratterizzata da forza atletica e centimetri. Caratteristiche dominanti: L’ex Fiorentina è considerato imbattibile nell’uno contro uno e dominante nel gioco aereo, doti che permetterebbero ad Allegri di alzare il baricentro della squadra con maggiore sicurezza.

Strategia: gennaio bloccato, affondo in estate

Sebbene il gradimento sia totale, un’operazione immediata per il mercato invernale appare fuori portata: