Calciomercato Milan, spunta l’idea Radu Dragusin per la difesa di Allegri. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il calciomercato invernale dei rossoneri si accende con un nome che scalda i cuori della tifoseria e degli addetti ai lavori. Secondo quanto riportato con insistenza dalla stampa inglese, il profilo di Radu Dragusin sarebbe stato proposto ufficialmente al Diavolo per la sessione di riparazione di gennaio. Il difensore centrale rumeno, colosso di 191 cm noto per la sua forza fisica e l’abilità nell’anticipo, sta trovando poco spazio al Tottenham sotto la gestione di Ange Postecoglou e vedrebbe di buon occhio un ritorno in Serie A.

L’operazione Dragusin: cifre e dettagli per il Diavolo

Igli Tare, il nuovo DS del Milan — dirigente albanese esperto nel cogliere opportunità dai massimi campionati europei — sta valutando con attenzione i costi dell’affare. Gli Spurs, dopo aver investito una cifra vicina ai 30 milioni di euro per strapparlo al Genoa, sembrano ora aperti a una formula simile a quella che portò Fikayo Tomori a San Siro.

L’operazione si strutturerebbe sulla base di un prestito semestrale con diritto di riscatto fissato a circa 25 milioni di euro. Un aspetto fondamentale che agevola la trattativa è l’ingaggio del calciatore: i 3 milioni di euro percepiti da Dragusin sono ampiamente alla portata delle casse dei meneghini, specialmente dopo il risparmio ottenuto con l’addio di Divock Origi.

Il “Fattore Allegri” nella scelta del centrale

Un ruolo decisivo in questa trattativa è giocato da Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan che ha fatto della solidità difensiva il perno dei suoi successi. Il tecnico livornese apprezza enormemente le doti di marcatore puro di Radu Dragusin, considerandolo il profilo perfetto per dare il cambio a Matteo Gabbia, difensore affidabile ma reduce da qualche acciacco fisico di troppo.

L’innesto del rumeno garantirebbe ai rossoneri quella fisicità e quell’esperienza internazionale necessarie per affrontare la seconda parte della stagione ai vertici. Con la regia di Igli Tare e la benedizione di Allegri, il ritorno in Italia dell’ex genoano potrebbe essere il colpo decisivo per blindare la porta del Diavolo.