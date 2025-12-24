Calciomercato Milan, suggestione Dragusin per la difesa? Offerto nelle ultime ore, può arrivare a queste condizioni

Calciomercato Milan, ai nomi per la difesa in vista della sessione di gennaio si aggiunge quello di Dragusin: può arrivare in prestito

Il mercato dei difensori in casa rossonera si arricchisce di un nuovo, altisonante nome. Secondo quanto rimbalza dalla stampa inglese (con conferme da oltremanica su testate vicine agli ambienti londinesi), il profilo di Radu Dragusin sarebbe stato offerto al Milan per la sessione di gennaio. Il centrale rumeno, attualmente al Tottenham, fatica a trovare spazio nelle gerarchie di Postecoglou e un ritorno in Italia appare come la soluzione ideale per tutte le parti coinvolte.

Calciomercato Milan, la formula e i costi per Dragusin

Il Tottenham, che ha investito circa 25-30 milioni per strapparlo al Genoa, sembra ora disposto a trattare sulla base di un’operazione “alla Tomori”:

Prestito con diritto: Gli Spurs aprirebbero alla cessione temporanea per sei mesi, con un diritto di riscatto fissato intorno ai 25 milioni di euro .

Gli Spurs aprirebbero alla cessione temporanea per sei mesi, con un diritto di riscatto fissato intorno ai . L’ingaggio: Lo stipendio del giocatore, che si aggira sui 3 milioni di euro, rientra perfettamente nei parametri del club di Via Aldo Rossi, specialmente dopo il risparmio derivante dalla risoluzione di Origi.

Il “Fattore Allegri”

Il vero asso nella manica del Milan è seduto in panchina. Massimiliano Allegri conosce e apprezza la sua capacità di marcatura e la fisicità (191 cm), caratteristiche che mancano attualmente alla retroguardia rossonera dopo gli acciacchi di Gabbia e le rotazioni limitate.