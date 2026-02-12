Calciomercato Milan, contatti informali per Mckennie: dalle richieste dell’americano ai due fattori che favoriscono il Diavolo

Calciomercato Milan, Tare e Furlani avviano i primi contatti per Mckennie a parametro zero: Pulisic e Allegri i fattori chiave

Il mercato rossonero non dorme mai e, mentre la squadra si prepara alla sfida di Pisa, la dirigenza guarda già alle opportunità per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan avrebbe acceso i fari su Weston McKennie, pilastro della Juventus di Spalletti ma con un contratto pericolosamente vicino alla scadenza nel giugno 2026.

Calciomercato Milan, contatti informali per Mckennie

Il mese di febbraio è storicamente quello delle grandi manovre sotterranee per i parametri zero, e il Milan sembra aver individuato nell’americano il profilo ideale per rinforzare la mediana:

Stima e Amicizia: Ci sono due fattori extra-campo che spingono McKennie verso Milanello. Da un lato la fiducia totale di Massimiliano Allegri , che lo ha allenato e valorizzato a Torino; dall’altro il legame fraterno con Christian Pulisic . I due connazionali sognano di giocare insieme anche a livello di club, e questo “gancio” potrebbe essere decisivo per superare la concorrenza.

Nei giorni scorsi ci sarebbero stati i primi per sondare la disponibilità del centrocampista. Il Milan ha raccolto informazioni dettagliate e sta valutando se presentare una proposta ufficiale che possa competere con quella della Juventus (4 milioni annui per 3 stagioni). Opportunità a Zero: Insieme al nome di Goretzka, quello di McKennie rappresenta la grande occasione di mercato. Un giocatore da 4 gol e 3 assist in stagione, capace di alzare il livello anche in Champions League, che andrebbe a completare un reparto già stellare con Modric e Rabiot.

La sfida alle rivali

Il Milan non è solo: anche Inter e Roma sono sulle tracce del classe ’98, senza dimenticare il pressing dei dirigenti bianconeri Comolli e Ottolini. Tuttavia, il fascino di ritrovare Allegri e Pulisic pone i rossoneri in una posizione di netto vantaggio nelle riflessioni del giocatore.