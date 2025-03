Calciomercato Milan, acquisto in fase di chiusura: l’annuncio di Fabrizio Romano sul web. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato Milan ha praticamente chiuso per un nuovo colpo. Come confermato sul proprio profilo X da Fabrizio Romano è in fase di definizione la trattativa per Astin Mbaye, sedicenne dell’Academy dal NYRB (Malesia). Di seguito le sue parole.

CALCIOMERCATO MILAN – «Il Milan ingaggia il talento sedicenne Astin Mbaye per l’Academy dal NYRB (Malesia). Accordo raggiunto per l’ingresso di Mbaye nel Milan»