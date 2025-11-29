Calciomercato Milan, doccia fredda per quel profilo: «Costa troppo, pista impossibile». Spunta il nome nuovo dal Parma

Calciomercato Milan, sembra praticamente impossibile la pista che porta a Mateta: per gennaio spunta Pellegrino del Parma

Arriva una brusca frenata, forse definitiva, sui sogni di vedere Jean-Philippe Mateta con la maglia del Milan già nel mercato di gennaio. A gettare acqua sul fuoco delle indiscrezioni rimbalzate dall’Inghilterra è Carlo Pellegatti, che attraverso il suo canale YouTube ha voluto fare chiarezza sulla situazione dopo aver interpellato direttamente le sue fonti all’interno della società rossonera. La risposta ottenuta dal giornalista non lascia spazio a molte interpretazioni: l’operazione è considerata impossibile a causa dei costi proibitivi. Il Crystal Palace, infatti, ha già rifiutato offerte tra i 45 e i 50 milioni di euro, cifre che il Diavolo non intende sborsare per un singolo giocatore nella finestra invernale. Pellegatti consiglia dunque ai tifosi di non illudersi, pur ammettendo che sarebbe felicissimo di essere smentito dai fatti.

Tuttavia, se la porta per il colosso francese si chiude, si apre uno spiraglio interessante per un profilo molto diverso, più giovane e decisamente più sostenibile economicamente. Il giornalista ha lanciato la candidatura di Pellegrino, attaccante del Parma che si sta mettendo in luce in questa stagione. Si tratta di un classe 2003 (ha 22 anni), un prospetto di grande forza fisica che avrebbe una valutazione di mercato decisamente più accessibile, stimata tra i 20 e i 25 milioni di euro. Un nome che sta circolando con insistenza e che ha ricevuto apprezzamenti trasversali, tanto da essere stato citato anche dal vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti.

Calciomercato Milan, Pellegrino in pole per gennaio?

PELLEGATTI SUL MERCATO – «Io ho chiesto al Milan di Mateta, poi se hanno detto delle frottole a me non so, però mi fido, io ho chiesto al Milan di Mateta che costa 45/50 milioni, hanno già rifiutato queste cifre, a me è stato detto impossibile, costa troppo. Se poi arriverà sarei l’uomo più felice del mondo. Speriamo che non sia così, però il mio consiglio è di non illuderci. C’è un altro giocatore che sento nominare spesso che è Pellegrino del Parma. Potrebbe essere come costo, penso 20/25 milioni, come prospettiva, ha 22 anni, giocatore di prospettiva forte. Io spero possa entrare nel novero degli obiettivi del Milan. Ne ha parlato anche il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti».