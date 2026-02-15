Calciomercato Milan, il club guarda al futuro: possibile colpo dal Barcellona. Assalto in estate?

Calciomercato Milan, Igli Tare e il gruppo scouting dei rossoneri pensa già ad un possibile colpo per la sessione estiva

Il calciomercato estivo del Milan inizia a delinearsi con largo anticipo, focalizzandosi sulla ricerca di profili giovani, talentuosi e, soprattutto, versatili. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto attraverso il proprio profilo X, gli osservatori del Diavolo starebbero seguendo con estrema attenzione Gerard Martín, difensore di proprietà del Barcellona.

Il profilo: chi è Gerard Martín

Gerard Martín, terzino sinistro classe 2002 dotato di una struttura fisica imponente e di un’ottima proiezione offensiva, si sta imponendo come una delle rivelazioni più interessanti del panorama spagnolo. La sua caratteristica principale, che tanto stuzzica la dirigenza di Via Aldo Rossi, è la duttilità: oltre a presidiare la fascia mancina, Martín può agire con naturalezza anche come difensore centrale, offrendo soluzioni tattiche preziose in diverse fasi del match.

In questa stagione, il giovane talento blaugrana ha già collezionato ben 33 presenze complessive, dimostrando una continuità di rendimento impressionante tra campionato e coppe. La sua capacità di leggere il gioco e la precisione nei cross lo rendono un profilo ideale per il calcio moderno, capace di abbinare fase difensiva e spinta costante.

La pedina ideale per Massimiliano Allegri

L’eventuale innesto di Martín rappresenterebbe un tassello fondamentale per lo scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, allenatore pragmatico e noto per la sua capacità di valorizzare i difensori capaci di ricoprire più ruoli, vedrebbe nello spagnolo per dare respiro al reparto arretrato dei rossoneri.

L’esperienza di Allegri nella gestione dei giovani talenti potrebbe risultare decisiva per la definitiva esplosione del ragazzo, che a Milano troverebbe un ambiente ideale per consacrarsi a livelli internazionali.

Strategia per l’estate

Sebbene si tratti ancora di una fase di monitoraggio, l’interesse della compagine meneghina è concreto. Il club sta valutando i costi dell’operazione, consapevole che strappare un talento alla cantera del Barcellona non è mai semplice. Tuttavia, la necessità di rinforzare la corsia mancina e la difesa centrale con un unico investimento rende il nome di Gerard Martín una priorità nella lista dei desideri del Milan per la prossima sessione di trasferimenti.