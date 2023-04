Calciomercato Milan, Maldini cerca un terzino: due nomi sulla lista

Paolo Maldini alla ricerca di un terzino sinistro per il Milan in vista della prossima sessione di calciomercato

Il Milan comincia a sondare il terreno per il prossimo calciomercato estivo. Tra gli obiettivi della dirigenza c’è anche un terzino sinistro come vice Theo Hernandez o come sostituti per una clamorosa partenza del francese. Come riporta il Corriere dello Sport, sono due i nomi in cima alla lista di Paolo Maldini.

Il primo è quello di Fabiano Parisi, giovane italiano che tanto bene sta facendo all’Empoli. L’altro è Alejandro Grimaldo, un profilo con un po’ più di esperienza internazionale. Il 27enne lascerà il Benfica a fine stagione a parametro zero e può rappresentare un ottimo affare low cost.