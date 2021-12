Calciomercato Milan: Maldini in pressing su Diallo del PSG, le ultime

Il Milan è alla ricerca di un sostituto di Simon Kjaer. Nelle ultime ore sarebbe spuntato il nome di Diallo del PSG, ecco le ultime

Il Milan è alla ricerca di un sostituto di Simon Kjaer. La pista Botman si sarebbe raffreddata visto che il Lille non aprirebbe all’opzione prestito con diritto di riscatto. A questo punto nelle ultime ore sarebbe emerso il nome di Abdou Diallo, centrale difensivo ma adattabile come terzino del PSG.

Il club di Via Aldo Rossi, stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, avrebbe già avviato i contatti con la società francese per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore franco-senegalese, il quale però dovrà partecipare alla Coppa D’Africa.