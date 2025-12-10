Calciomercato Milan, dal rinnovo di Maignan al possibile sostituto: Tare guarda in Brasile, nome nuovo per la porta

Calciomercato Milan, i rossoneri insistono per il rinnovo di Maignan ma si cautelano in caso di mancata fumata bianca. Occhi in Brasile

Il primo posto in classifica del Milan ha un artefice principale: Mike Maignan. Il portiere francese è tornato a vestire i panni del trascinatore, rendendosi decisivo partita dopo partita con una serie impressionante di parate che valgono punti pesantissimi. La sua influenza sul campo è innegabile e per questo i rossoneri stanno lavorando incessantemente per provare a trattenerlo e blindarlo a lungo.

La situazione contrattuale di Maignan è un tema caldo in Via Aldo Rossi. Il portiere ha l’attuale contratto in scadenza nel giugno del 2026. Un’uscita del giocatore era già stata trattata nel corso dell’ultima estate e il club, consapevole del suo valore assoluto e dell’attenzione dei top club europei, non vuole assolutamente perderlo a ridosso della scadenza. Per questo motivo, nelle prossime settimane ci saranno nuovi e intensi tentativi per trovare un accordo per il rinnovo.

Calciomercato Milan, Hugo primo nome per l’eventuale post Maignan

Il Milan, però, non vuole farsi trovare impreparato in caso di mancata fumata bianca. Come riportato da Gianluca Di Marzio assieme a Manuele Baiocchini e Peppe Di Stefano, i rossoneri si stanno già cautelando sondando diversi nomi: tra questi è emerso quello di Hugo, portiere del Corinthians.

Il brasiliano, classe ’99, è un profilo di prospettiva che vanta già una presenza con la nazionale verdeoro e un palmares ricco. La sua valutazione si aggira intorno ai 12 milioni di euro, una cifra ritenuta abbordabile per un giovane talento. Sebbene la priorità assoluta rimanga il rinnovo di Maignan, l’interesse per Hugo testimonia la lungimiranza del Milan nel guardare intorno per ogni evenienza.