Calciomercato Milan, colpo top dal Real Madrid! Tare pensa a Lunin, la valutazione non spaventa il DS

Calciomercato Milan, in casa rossonera è aperto ancora il tema relativo al futuro di Mike Maignan: spunta Lunin come sostituto

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia e in attesa del rientro in campo contro il Torino, il Milan deve iniziare a sciogliere i nodi cruciali in vista del 2026. Uno dei dilemmi più pressanti riguarda il futuro del portiere titolare, Mike Maignan. Come sottolinea Tuttosport nell’edizione odierna, la situazione del rinnovo del francese è attualmente in standby.

Il direttore sportivo Igli Tare aveva cercato di stemperare le tensioni legate alla scadenza del contratto del portiere, rilasciando una dichiarazione inequivocabile: «A inizio stagione abbiamo stretto un patto, andiamo avanti insieme senza metterci pressione a vicenda». Questa frase, pensata per rimandare qualsiasi discussione sul futuro, non può però ignorare che il tempo stringe e la mancata firma di Maignan aumenta l’incertezza. Come evidenzia il quotidiano, più i giorni passano e meno aumenta la fiducia di arrivare a un prolungamento sereno.

Calciomercato Milan, Lunin erede di Maignan?

Di conseguenza, i rossoneri si trovano costretti ad analizzare tutti gli scenari possibili e a guardarsi intorno. Sul tavolo di Casa Milan ci sono diversi nomi di portieri considerati validi, da Elia Caprile a Zion Suzuki, passando per Noah Atubolu del Friburgo. Tuttavia, un nome in particolare continua a circolare con forza: Andriy Lunin del Real Madrid.

Lunin resta un nome da tenere sott’occhio. Nonostante abbia un contratto lungo fino al 2030, in questa stagione ha giocato pochissimo, rendendo l’ipotesi di un suo trasferimento molto più concreta. La richiesta del Real Madrid si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Già accostato al Milan ai tempi del post-Donnarumma, la sua candidatura potrebbe ora ricevere un’accelerazione decisiva grazie a Jorge Mendes, agente dell’ucraino (e di Pervis Estupinan). I buoni rapporti dell’agente con il Diavolo potrebbero facilitare l’affare. Inoltre, l’ottimo legame di Lunin con Luka Modric potrebbe rappresentare un ulteriore «assist» indiretto. Sono giorni e settimane di profonda riflessione in casa Milan: ogni mossa dipenderà da come si evolverà la situazione relativa a Mike Maignan.