Calciomercato Milan, Los Angeles in hype per il trasferimento di Giroud: il RETROSCENA raccontato in esclusiva da Renkel

Il giornalista Favian Renkel è intervenuto in esclusiva a Milannews24 per analizzare il possibile passaggio di Giroud ai LAFC. Le dichiarazioni sull’atmosfera che si respira in città.

PAROLE – «Giroud è visto come un giocatore leggendario che può ancora dare il suo contributo a una squadra europea ma anche alla sua Nazionale. È anche un giocatore molto ‘commerciabile’, soprattutto a Los Angeles, un luogo dove il cognome ha sempre importanza. C’è molto hype per quanto riguarda il possibile trasferimento di Giroud anche perché la costa occidentale ha bisogno di un grande trasferimento per eguagliare la costa orientale che continua ad acquistare superstar soprattutto con l’Inter Miami».

