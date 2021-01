Calciomercato Milan: Leo Duarte e Mateo Musacchio verso l’addio

Calciomercato Milan: Mateo Musacchio e Leo Duarte sarebbero ad un passo da lasciare il club rossonero. Sul brasiliano ci sarebbe…

Il calciomercato del Milan è iniziato: non solo in entrata ma anche in uscita. Stando a quanto riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Musacchio e Duarte sono i primi candidati a lasciare Milanello.

Per l’argentino ci sarebbe forte il Genoa, che vorrebbe, però, aspettare la scadenza del contratto (30 giugno 2021), per prelevarlo a parametro zero. Mentre il brasiliano avrebbe degli estimatori dall’estero, in particolar modo in Sud America.