Calciomercato Milan, Duarte in uscita: si cerca una sistemazione

Duarte ormai da tempo non rientra più nei piani del Milan. Ecco allora che la dirigenza rossonera, gli sta cercando una sistemazione

Leo Duarte potrebbe lasciare il Milan già in questa sessione di mercato. La dirigenza rossonera, nella figura di Paolo Maldini, è al lavoro per trovare una sistemazione al difensore brasiliano. Duarte, fra infortuni e prestazioni poco convincenti, non ha mai convinto al Milan, e dunque è in uscita. Basti pensare che nelle gerarchie di Stefano Pioli, il classe 1996, è dietro anche a Matteo Gabbia e Pierre Kalulu.

A riportare la notizia sono i colleghi di calciomercato.com.