Calciomercato Milan, Leao resta in bilico: se parte assalto a Noa Lang

Calciomercato Milan, resta in bilico il futuro di Rafael Leao: in caso di partenza pronto l’assalto dei rossoneri a Noa Lang

Come riportato da gazzetta.it, resta in bilico il futuro di Rafael Leao con il Milan. In caso di mancato accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, Maldini e Massara non intendono chiedere meno di 100 milioni di euro per il cartellino.

In caso di partenza i rossoneri sono pronti a tornare all’assalto di Noa Lang, esterno olandese di 23 anni con il contratto in scadenza nel 2025.