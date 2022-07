Calciomercato Milan: le ultime su Ziyech ma non solo...

Il Milan continua a lavorare sul fronte calciomercato in entrata. Non solo De Ketelaere, il Diavolo segue ancora Ziyech e altri profili…

Non solo l’affondo per De Ketelaere: rilancio a 35 milioni. Maldini e Massara hanno consegnato al Bruges l’ultima e definitiva proposta ma anche Ziyech, il quale avrebbe gradito il trasferimento in rossonero.

Come riporta Tuttosport, resterebbero nel mirino anche Tanganga per la difesa e Renato Sanches per il centrocampo.