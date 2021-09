Calciomercato Milan: Lacazette ha deciso, ecco quale sarà il suo futuro

Calciomercato Milan: Alexandre Lacazette, attaccante dell’Arsenal, seguito dal Milan, ha deciso il suo futuro. Le ultime

Calciomercato Milan: arrivano aggiornamenti in merito ad Alexandre Lacazette, punta dell’Arsenal in scadenza con i gunners. Il francese, seguito da Juventus, Atletico ed appunto i rossoneri, ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il club inglese.

Lacazette, dunque, da gennaio potrà accordarsi con altri club per andare via a parametro zero a giugno, oppure prenderlo a prezzo ridotto già nella sessione invernale. Il Milan resta alla finestra.