Calciomercato Milan, cresce la suggestione Kovacic per giugno! Intreccio con Modric, lo scenario

Calciomercato Milan, i rossoneri stanno facendo importanti ragionamenti su Kovacic in vista della prossima estate: fattore Modric

Il calciomercato del Milan in vista dell’estate 2026 inizia a scaldarsi su binari molto prestigiosi. Secondo quanto riferito dal giornalista Pietro Balzano Prota (MilanVibes), i rossoneri avrebbero avviato i primi ragionamenti concreti per riportare in Italia Mateo Kovačić. Il centrocampista croato, attualmente in forza al Manchester City, è diventato un obiettivo sensibile per alzare ulteriormente il livello qualitativo e di esperienza della mediana di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, il fattore Modrić e i contatti avviati

Dietro l’interesse del Milan per Kovačić non ci sarebbe solo la stima della dirigenza, ma anche un “lavoro ai fianchi” di un protagonista d’eccezione:

L’influenza di Luka: Come riportato da diverse fonti, Luka Modrić — già leader carismatico del Milan — starebbe parlando attivamente con il connazionale per convincerlo ad abbracciare il progetto rossonero. Il legame profondo tra i due, consolidato in anni di Nazionale e successi al Real Madrid, potrebbe essere la chiave per sbloccare l’affare.

La strategia per giugno

L’operazione Kovačić non è prevista per questi ultimi giorni di gennaio, ma è un tassello fondamentale per la programmazione estiva: