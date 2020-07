Calciomercato Milan: Kjaer-Saelemaekers, due certezze a basso costo

Calciomercato Milan: Simon Kjaer e Alexis Saelemaekers si sono dimostrati due certezze nello scacchiere di Stefano Pioli e pensare che…

Il Milan di Stefano Pioli ha acquistato due certezze a bassissimo costo: Alexis Saelemaekers e Simon Kjaer. Entrambi i giocatori sono stati riscattati rispettivamente da Anderlecht e Siviglia per un cifra non superiore ai 4 milioni di euro.

Il primo si è dimostrato molto duttile sia come ala nel trio formato da Calhanoglu e Rebic, sia come terzino destro, nel sostituire Davide Calabria. Il danese, invece, prelevato a gennaio per sostituire Il partente Caldara, si è letteralmente preso il posto da titolare al posto di Musacchio al fianco di Alessio Romagnoli, quest’ultimo ora out per infortunio.