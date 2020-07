Secondo quanto appreso da Milan News 24, i rossoneri con l’arrivo di Rangnick starebbero valutando di rifondare il proprio reparto difensivo

L’arrivo di Ralf Rangnick al Milan porterà tante rivoluzioni anche dal punto di vista tecnico. Uno dei reparti che sarà maggiormente rivoluzionato è sicuramente la difesa che, secondo quanto raccolto dalla redazione di Milan News 24, si baserà su solo due certezze: Romangoli e Simon Kjaer.

Come vi abbiamo riportato nelle scorse settimane, infatti, Mateo Musacchio sembra al momento destinato a lasciare il Milan in estate (ha richieste in Spagna) mentre per Duarte e Gabbia nelle ultime ore prende quota l’idea di un prestito annuale.