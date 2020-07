Lucci perde l’ultimo rossonero: Calabria cambia agente

Alessandro Lucci e Davide Calabria si seperano: il terzino rossonero, prossimo alla cessione, ha deciso di cambiare agente

Alessandro Lucci non sarà più il procuratore di Davide Calabria, secondo quanto riportato da Nicolò Schira il terzino rossonero avrebbe deciso di cambiare agente. Ecco le sue parole:

«Davide Calabria in estate dovrebbe dire addio al Milan. Una cessione utile per le casse del club (plusvalenza pura essendo prodotto del vivaio). Intanto il terzino ha preso una decisione importante per il suo futuro: interrotto il rapporto con l’agente Alessandro Lucci».