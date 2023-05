Milan Kamada: giocatore in pugno, c’è l’accordo verbale! ULTIME

C’è un accordo verbale tra Milan e Daichi Kamada. Il giocatore dell’Eintracht Francoforte sarebbe pronto a lasciare la Germania per atterrare a Milano, sponda rossonera: tra tutti i club ha scelto il Milan.

Daichi Kamada and AC Milan 🔴⚫️🇯🇵



◉ There’s verbal agreement in principle, club optimistic but careful until he signs.



◉ Between European bids, Kamada has picked Milan.



◉ Contract will be valid until June 2028, as per @berger_pj.



◉ Medical in 7 days, if all goes to plan. pic.twitter.com/17YWI6U5Wz