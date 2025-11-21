Calciomercato Milan, un altro ex Juve per Allegri? Bomba dal Brasile, può sbarcare a Milanello a queste condizioni

Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione dal Brasile: i rossoneri stanno monitorando molto attentamente l’ex Juve Kaio Jorge

La corsa al talento brasiliano Kaio Jorge si intensifica, e il Milan sembra essere in prima linea, alimentando la narrativa di un asse di mercato tra Juventus e Milan dopo l’arrivo di Adrien Rabiot. L’indiscrezione, lanciata dal portale brasiliano O Tempo il 7 novembre, accosta l’attaccante al Diavolo, confermando che il giocatore è pronto a tornare in Europa già a gennaio.

Identikit e numeri da capocannoniere

Kaio Jorge, 23 anni, è un nome che il pubblico italiano conosce bene per il suo passato alla Juventus e l’esperienza in prestito al Frosinone, dove è stato capocannoniere con 19 gol in campionato. I suoi numeri attuali al Cruzeiro sono impressionanti:

42 presenze, 24 gol e 7 assist in stagione.

65 presenze, 31 gol e 9 assist complessivi con il Cruzeiro.

Queste performance hanno garantito al Milan «relazioni lusinghiere» sul calciatore, il cui contratto scade solo nel dicembre 2028. La sua versatilità e il suo tasso realizzativo lo renderebbero l’innesto ideale per l’attacco di Massimiliano Allegri.

Il muro dei 35 milioni e la concorrenza monstre

Nonostante l’interesse di Milanello, la nascita di una trattativa concreta è sin qui bloccata da un ostacolo economico non indifferente: la valutazione del Cruzeiro oscilla tra i 30 e i 35 milioni di euro. Una cifra che il Milan ritiene eccessiva in questa fase.

La concorrenza, inoltre, è spietata e comprende club di primissimo livello europeo: Aston Villa, Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Benfica, Porto, Sporting e West Ham, tra gli altri. Da monitorare con grande attenzione la pista Zenit, forte del fatto che uno degli agenti di Kaio Jorge ha già completato con successo i trasferimenti di Wendel e Luiz Henrique in Russia.

Il Milan deve decidere rapidamente se il talentoso ex juventino vale lo sforzo economico o se i 35 milioni rappresentano un rischio troppo elevato.

