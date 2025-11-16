Calciomercato Milan, la Juventus può provarci a giugno: obiettivo dei bianconeri

Calciomercato Milan – Il calciatore può lasciare al termine della stagione, la Juventus può provarci seriamente

Il futuro di Mike Maignan, l’eccezionale portiere francese e pilastro difensivo dei rossoneri, si fa sempre più incerto. Le trattative per il prolungamento del suo contratto con il Diavolo, attualmente in scadenza a giugno 2026, si trovano in una fase di stallo prolungato. Questa situazione di incertezza ha immediatamente acceso i riflettori di diverse big europee, ma in particolare ha fatto drizzare le antenne della Juventus, che intravede la possibilità di un clamoroso affare a costo zero.

Rinnovo Milan-Maignan: una Telenovela in Stallo

L’estremo difensore transalpino, arrivato per sostituire Gianluigi Donnarumma e subito affermatosi come uno dei migliori interpreti del ruolo a livello internazionale, non ha ancora trovato l’intesa con la dirigenza del club di Via Aldo Rossi per la firma sul nuovo accordo. Maignan, noto per le sue straordinarie doti tra i pali, l’abilità nel gioco con i piedi e la forte personalità, percepisce un ingaggio ritenuto non più in linea con il suo status di top player e di leader indiscusso dello spogliatoio. Il Milan, pur considerandolo un elemento incedibile e un punto fermo del progetto, sta incontrando difficoltà a soddisfare le richieste economiche del suo entourage, come riportato da fonti vicine a TuttoMercatoWeb.

La Juventus e la Strategia dei Parametri Zero

A monitorare con grandissima attenzione l’evoluzione della vicenda è la Vecchia Signora. Il club bianconero, guidato da una dirigenza che storicamente ha dimostrato grande maestria nell’individuare e chiudere operazioni a costo zero (basti pensare a Pirlo, Pogba o Rabiot), considera il portiere Campione di Francia come un obiettivo prioritario per blindare la porta per il prossimo decennio.

Il piano della Juventus è chiaro: attendere il gennaio 2026, sei mesi prima della scadenza naturale dell’impegno del francese con i rossoneri, per poter intavolare una trattativa diretta e mettere sul piatto un ricco pre-contratto. Acquisire un giocatore del calibro di Mike Maignan senza dover pagare il cartellino al club milanese rappresenterebbe non solo un affare economico sensazionale, ma anche un significativo colpo in termini di leadership e qualità per la rosa a disposizione dell’allenatore.

I tifosi del Milan temono il ripetersi di uno “sgarbo” di mercato, memori dell’addio inatteso di Donnarumma. Il tempo stringe per i rossoneri, che devono sbloccare lo stallo e convincere il loro numero uno a legarsi al club prima che la tentazione del trasferimento a zero diventi troppo forte.