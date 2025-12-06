Calciomercato Milan, duello con la Juve per il nuovo Rabiot: arrivano brutte notizie. Ha rinnovato!

Calciomercato Milan – Il Diavolo è interessato ad Ayyoub Bouaddi del Lille, il cosiddetto nuovo Rabiot

Il calciomercato europeo registra una mossa decisa che ha frustrato le ambizioni di due big italiane: Juventus e Milan. Il giovane talento francese Ayyoub Bouaddi, centrocampista emergente del Lille e da molti etichettato come il “nuovo Rabiot” per caratteristiche fisiche e tecniche, ha infatti firmato il prolungamento del suo contratto con il club transalpino. L’ufficialità del rinnovo, che lega il promettente mediano ai Dogues fino al 2029, spegne sul nascere le voci di un suo imminente trasferimento in Serie A.

L’Interesse dei Top Club Italiani

Sia i bianconeri che i rossoneri avevano messo gli occhi su Bouaddi. La Juventus, la cui dirigenza è costantemente alla ricerca di midfielder giovani ma con margini di crescita elevati, vedeva nel classe 2007 il profilo ideale per rinforzare la linea mediana, raccogliendo l’eredità che Adrien Rabiot, pilastro del centrocampo juventino, potrebbe lasciare in futuro. La capacità di Bouaddi di abbinare fisicità e qualità nel palleggio lo rendeva un obiettivo primario per la Vecchia Signora.

Dall’altra parte, anche il Diavolo aveva manifestato un interesse concreto. Il club meneghino, da tempo orientato verso la linea verde e l’acquisto di giocatori con potenziale di plusvalenza, considerava Bouaddi un investimento strategico. I rossoneri avrebbero voluto affiancarlo ad elementi più esperti per costruire il centrocampo del futuro a Milanello.

La Mossa Decisa del Lille

Il Lille, società da sempre attenta alla valorizzazione dei propri talenti e abile nel monetizzare le cessioni, ha agito con prontezza per blindare il suo gioiello. Consapevoli del valore crescente di Ayyoub Bouaddi, i dirigenti francesi hanno messo sul tavolo un accordo a lungo termine. Il rinnovo fino al 2029 non solo riconosce il ruolo centrale del giocatore nel progetto tecnico, ma lo protegge anche da raid improvvisi, fissando un prezzo di mercato inevitabilmente più elevato per qualsiasi trattativa futura.

La notizia, riportata da fonti autorevoli come Calciomercato.com, conferma la difficoltà per i club italiani di competere per i prospetti più interessanti del calcio europeo, specialmente quando questi sono sotto contratto con società che puntano sulla loro crescita. Per la Juventus e per il Milan si complica così la pista.

Bouaddi resta quindi in Ligue 1, pronto a consolidare la sua reputazione di crack e a dimostrare sul campo che il paragone con un campione affermato come Rabiot non è casuale.