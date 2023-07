Mercato Milan, Juve e Napoli sulle sue tracce! Cosa succede. Nella lista di Giuntoli per i bianconeri, De Laurentiis ci pensa

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, due squadre di Serie A seguono un ex obiettivo di mercato del Milan. Si tratta di Jonathan David, attaccante del Lille.

Piace alla Juve come eventuale dopo Vlahovic e il Napoli lo vorrebbe in caso di partenza di Osimhen. Solo sondaggi al momento da parte del club azzurro per l’attaccante, per il quale però il Lille chiede 60 milioni di euro.