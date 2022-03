Calciomercato Milan, Jonathan David lascerà il Lille: dieci club pronti

Calciomercato Milan, Jonathan David lascerà il Lille in estate: dieci top club europei pronti ad accaparrarsi il giovane canadese

L’attaccante del Lille Jonathan David sarà uno dei grandi nomi del calciomercato estivo.

Secondo il giornalista specializzato in calciomercato Fabrizio Romano, il canadese al 100% non giocherà più in Francia il prossimo anno.

Ora il ragazzo è concentrato solo sulla Champions League e sulla qualificazione ai Mondiali con la sua nazionale. Ma sono già una decina i top club europei sulle sue tracce, Milan e Inter comprese.