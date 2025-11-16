Calciomercato Milan, Joe Gomez non tramonta! Tentativo a gennaio. Segui le ultimissime sui rossoneri

Nonostante la ritrovata solidità difensiva e l’imminente rinnovo del centrale Fikayo Tomori, il Milan è già proiettato al prossimo calciomercato invernale con l’obiettivo di elevare ulteriormente il livello della retroguardia. L’intenzione è chiara: aggiungere un difensore di esperienza internazionale e grande versatilità nel cuore della difesa per le esigenze tattiche di Massimiliano Allegri.

Il DS Igli Tare, il nuovo e ambizioso Direttore Sportivo dei rossoneri, sta puntando a un profilo che possa garantire affidabilità immediata. L’assetto difensivo, spesso schierato a tre dal navigato tecnico toscano Allegri, beneficerebbe enormemente dall’arrivo di un giocatore in grado di coprire più ruoli con eguale efficacia.

Tuttosport conferma la pista: l’obiettivo è l’esperto Joe Gomez

A lanciare la notizia di un interesse concreto del Milan è stato il quotidiano Tuttosport, che ha indicato in Joe Gomez del Liverpool uno dei nomi principali sulla lista per la finestra di gennaio. Il difensore inglese, classe 1997, è noto per la sua velocità impressionante, la sua esperienza ai massimi livelli europei e, soprattutto, la sua straordinaria duttilità tattica.

Joe Gomez è un giocatore che incarna perfettamente il tipo di rinforzo cercato da Allegri: può giocare come difensore centrale (sia in una linea a due che a tre) ma può anche disimpegnarsi efficacemente come terzino destro o sinistro. Questa flessibilità è un lusso prezioso per il Milan, consentendo al tecnico di avere diverse opzioni tattiche senza dover cambiare uomini.

Per il DS Tare, strappare Joe Gomez al Liverpool sarebbe un colpo di mercato che proietta il Diavolo in una dimensione superiore. Non solo andrebbe a migliorare la qualità della retroguardia, ma garantirebbe ad Allegri la possibilità di far rifiatare i titolari, come Tomori, con la sicurezza di avere in campo un profilo di altissimo livello. L’operazione per portare l’esperto difensore a Milanello si preannuncia complicata, ma l’interesse del Milan è forte e deciso, segnando un’ambizione chiara per la seconda metà della stagione.