Calciomercato Milan, indicazioni chiare da Allegri: spenti i sogni dei tifosi? La situazione

Calciomercato Milan, verso il mese di gennaio mister Massimiliano Allegri ha le idee piuttosto chiare

In vista della finestra di calciomercato di gennaio, tradizionalmente un periodo di grande fermento e speculazioni per i club di Serie A, Massimiliano Allegri ha voluto fare chiarezza sulla strategia che il Milan intende adottare. L’allenatore livornese, noto per il suo approccio pragmatico e la sua gestione oculata degli organici, ha spento sul nascere le voci che vedrebbero i rossoneri impegnati in una frenetica campagna acquisti invernale.

La Filosofia del “Non Comprare Tanto per Comprare”

«L’ultimo mese ho avuto cinque morti a causa della Nazionale. La rosa è giusta, il numero è giusto. La società sta lavorando per il futuro, a gennaio è sempre particolare. Mettere giocatori che non servono non ne vale la pena, abbiamo già un gruppo importante», ha dichiarato Allegri, evidenziando come ogni innesto debba portare un miglioramento qualitativo o colmare una lacuna specifica. Questo tipo di dichiarazione è fondamentale per gestire le aspettative dei tifosi e per ribadire la sua autorità nelle scelte tecniche.

La Fiducia nella Profondità dell’Organico

Il punto cruciale del ragionamento di Allegri risiede nella sua valutazione della squadra a sua disposizione. A suo avviso, l’attuale organico è numericamente adeguato per affrontare il triplice impegno di campionato, coppa nazionale e competizioni europee.

Questa fiducia si estende a tutti i reparti, dando merito ai giocatori che magari non partono titolari, ma che hanno dimostrato di essere affidabili. Pensiamo, ad esempio, al contributo che può dare un elemento duttile come Alessandro Florenzi, l’esterno italiano capace di ricoprire più ruoli in difesa e a centrocampo, o alla profondità offerta dai giovani talenti che scalpitano in panchina.

Per il Diavolo, l’attenzione si sposta quindi dall’acquisto di star all’ottimizzazione delle risorse interne. Allegri crede che il vero “acquisto” di gennaio debba essere il recupero di tutti gli infortunati e il potenziamento della condizione fisica e mentale dei giocatori già presenti.