Calciomercato Milan: ufficiale la risoluzione di Origi. Analisi del flop da 14 milioni. Il bilancio non mente

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno risolto il contratto di Divock Origi con 6 mesi d’anticipo: l’impatto a bilancio

Per un attaccante che arriva, Niclas Füllkrug, il Milan è pronto a salutare definitivamente Divock Origi. L’attaccante belga, classe 1995, era arrivato a Milanello nell’estate 2022 con grandi aspettative, ma dopo una sola stagione è sparito dai radar rossoneri. Dopo il deludente prestito al Nottingham Forest e la successiva “retrocessione” forzata nel progetto Milan Futuro — dove di fatto non è mai sceso in campo — la sua avventura volge al termine.

Calciomercato Milan, risparmio e impatto sul bilancio 2025/26 dopo l’addio di Origi

Secondo l’analisi di Calcio e Finanza, il Milan e Origi stanno formalizzando la risoluzione del contratto con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del 30 giugno 2026.

Taglio dell’ingaggio: L’accordo originario prevedeva uno stipendio da 4 milioni di euro netti (5,2 milioni lordi). Ipotizzando una risoluzione senza buonuscita, il club risparmierebbe circa 2,6 milioni di euro di ingaggio lordo per la seconda metà della stagione, oltre a 165mila euro di ammortamento.

L’accordo originario prevedeva uno stipendio da (5,2 milioni lordi). Ipotizzando una risoluzione senza buonuscita, il club risparmierebbe circa per la seconda metà della stagione, oltre a 165mila euro di ammortamento. Valore residuo: Avendo già iscritto una svalutazione nel bilancio precedente, il valore contabile del calciatore al 30 giugno 2025 era già ridotto al minimo (165mila euro), permettendo a Igli Tare di chiudere la pratica senza pesanti minusvalenze.

I numeri del fallimento: 11.000€ al minuto

I dati raccolti da Calcio e Finanza evidenziano un investimento che non ha mai ripagato sul campo. Tra commissioni (700mila euro) e stipendi lordi versati, il Milan ha speso quasi 14 milioni di euro per Origi. Rapportando i costi alle prestazioni rossonere (36 presenze e solo 2 gol), i numeri sono impietosi: