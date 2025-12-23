Origi, col Milan è finita: firmata la risoluzione contrattuale, il belga è ora svincolato

Origi, storia finita col Milan: il centravanti belga, in scadenza di contratto a giugno 2026, ha firmato la risoluzione del contratto

È calato definitivamente il sipario sull’avventura di Divock Origi in rossonero. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il belga e il Milan hanno firmato la risoluzione consensuale del contratto a sei mesi dalla naturale scadenza (giugno 2026). Si chiude così uno dei capitoli più onerosi e meno fruttuosi della recente storia del club.

Origi, la fine di un’era (mai iniziata)

L’addio di Origi rappresenta la chiusura definitiva della “questione esuberi” per la dirigenza guidata da Igli Tare.

Il costo dell’operazione: Arrivato a parametro zero dal Liverpool nell’estate 2022, Origi aveva firmato un quadriennale da 4 milioni di euro netti a stagione. Un investimento complessivo pesante che non ha mai ripagato sul campo.

Numeri impietosi: In tre anni e mezzo, il belga ha collezionato appena 36 presenze e 2 gol con la maglia del Diavolo. L'ultima apparizione ufficiale risale addirittura al 28 maggio 2023 contro la Juventus, prima del fallimentare prestito al Nottingham Forest.

L'ultimo anno da separato: Nonostante fosse stato assegnato al progetto Milan Futuro, il giocatore non è mai sceso in campo con la squadra, rimanendo ad allenarsi in solitaria per motivi anche fiscali.

Risparmio e futuro

La risoluzione permette al Milan di risparmiare circa 2 milioni di euro di ingaggio lordo per gli ultimi sei mesi di contratto. Per Origi, ora svincolato, si aprono le porte di nuove avventure, possibilmente lontano dall’Europa, mentre il Milan libera spazio prezioso nel monte ingaggi per i nuovi innesti di gennaio, come Füllkrug e il giovane Kostic.