Calciomercato Milan, i tifosi chiedono a Cairo di tenere Pobega: le ultime

Calciomercato Milan, i tifosi del Torino sono pazzi di Tommaso Pobega e hanno chiesto al presidente Cairo di cercare di trattenerlo

La situazione intorno a Tommaso Pobega continua a farsi incandescente. Reduce da una prima parte di stagione da urlo col Torino di Juric, avendo realizzato già quattro reti in 15 partite, il centrocampista, come da accordi estivi, dovrebbe ritornare al Milan alla scadenza del prestito secco.

Come riporta Tuttosport oggi in edicola però le cose potrebbero rapidamente cambiare a causa del forte pressing dei tifosi granata su Urbano Cairo. I supporters del Toro infatti starebbero chiedendo a gran voce al presidente di cercare in tutti i modi un accordo con Maldini per rinnovare il prestito inserendo questa volta un diritto di riscatto oppure comprarlo già a gennaio, magari tramite uno scambio (ai rossoneri piace molto Bremer). La pista va sicuramente seguita con attenzione.