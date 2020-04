Calciomercato Milan: il Psg accerchia il club rossonero

Calciomercato Milan: il Psg vorrebbe rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione, oltre a Theo Hernandez, punterebbe a…

Il Paris Saint Germain vorrebbe rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Come riferisce l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, oltre a Theo Hernandez, il club francese starebbe seguendo Bennacer e Gianluigi Donnarumma.

Per l’ex Real Madrid, i parigini sarebbero disposti a spingersi sino a 50 milioni di euro più il cartellino di Diallo. Per l’algerino e il baby portiere classe ’99 servirebbero almeno 75 milioni (25+50) per convincere la società di Via Aldo Rossi a cedere.