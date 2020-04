Attento Milan, Leonardo pronto a fare follie per Theo Hernandez

Nubi all’orizzonte per il Milan, Theo Hernandez presto potrebbe ricevere un’offerta milionaria da Parigi

Nubi all’orizzonte per il Milan, Theo Hernandez presto potrebbe ricevere un’offerta milionaria da Parigi. Leonardo ha messo nel mirino il difensore del Milan per la prossima campagna acquisti: ai francesi serve un terzino sinistro per sostituire Kurzawa, sempre più lontano da Parigi. Non è ancora arrivata nessuna offerta al Milan, ma secondo alcune indiscrezioni il PSG sarebbe pronto a mettere sul piatto cifre folli pur di avere il giocatore.

Ancora una volta la proprietà sarà messa alla prova per dimostrare su quali basi vuole rinnovare il Milan. Vendendo i migliori o trattenendoli.